В Киеве произошла серия сильных взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По информации агентства, звуки взрывов были слышны в Соломенском районе Киева Как рассказал один из очевидцев, в нескольких местах видны столбы черного дыма.
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