В Киеве произошла серия сильных взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По информации агентства, звуки взрывов были слышны в Соломенском районе Киева Как рассказал один из очевидцев, в нескольких местах видны столбы черного дыма.