Вознаграждение за сообщения о плевках введут в российском регионе

Ранее в регионе появился немаленький штраф за плевки Правительство Ярославской области готовит документ о денежном вознаграждении за помощь в поимке тех, кто плюет в общественных местах, сообщает РИА Новости.
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