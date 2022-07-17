Президент Франції Еммануель Макрон на відкритті меморіалу в Питів'ї. 17 липня 2022 р. Макрон засудив антисемітизм у промові з нагоди 80-річчя облави у Вель д'Ів» Президент Франції виступив на відкритті меморіалу, присвяченого жертвам колабораціоністів у роки Другої світової війни Президент Франції Еммануель Макрон у неділю засудив антисемітизм та історичний ревізіонізм, вшанувавши пам'ять жертв Голокосту […] Сообщение Макрон засудив антисемітизм у промові з нагоди 80-річчя облави у «Вель д’Ів» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.