«Я зарабатываю»: наркорекламщица в открытую работает в спальном районе Краснодара

«Я зарабатываю»: наркорекламщица в открытую работает в спальном районе КраснодараВ районе Гидростроителей наркорекламщицу, которая в открытую рекламирует на стенах домов «запрещёнку» попробовал прогнать местный житель.
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