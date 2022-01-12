Кто Разумный Образ Жизни ведет, тот по дороге жизни Богу угодной идет! Разумный Образ Жизни - что это?! Уважаемые Гости! Приношу свои извинения за навязываемый мною взгляд в толковании Разумного Образа Жизни и проблем, связанных с его ведением.