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Политический вестник

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"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация

"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация

Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара. Для нового наступления у российской армии достаточно опыта и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу.

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