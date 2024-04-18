"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация

Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара. Для нового наступления у российской армии достаточно опыта и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу.
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