Какие политические последствия будут у удара дальнобойным оружием по территории Брянской области?

По мнению политолога Георгия Бовта, политические последствия такого решения носят ограниченный характер, речь, скорее, может идти о военных последствиях, так как на военный удар логично отвечать военными действиями Брянская область 19 ноября подверглась атаке ракетами ATACMS, заявили в Минобороны РФ.