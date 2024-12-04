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Какие политические последствия будут у удара дальнобойным оружием по территории Брянской области?

Какие политические последствия будут у удара дальнобойным оружием по территории Брянской области?

По мнению политолога Георгия Бовта, политические последствия такого решения носят ограниченный характер, речь, скорее, может идти о военных последствиях, так как на военный удар логично отвечать военными действиями Брянская область 19 ноября подверглась атаке ракетами ATACMS, заявили в Минобороны РФ.

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