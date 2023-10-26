В Республике Коми сотрудники полиции и общественники провели профилактические беседы со школьниками и студентами

В рамках проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники ОМВД России по г. Усинску совместно с представителем Общественного совета при городском отделе полиции Ларисой Шестаковой провели встречу с молодежью города.
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