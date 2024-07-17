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Молжаниновские вести

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Ольга Зайцева пригласила участвовать в программе «Мой спортивный район»

Ольга Зайцева пригласила участвовать в программе «Мой спортивный район»

Москва стала городом спорта в шаговой доступности  На портале «Активный гражданин» проходит голосование, посвященное мероприятиям летнего сезона проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные», рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева во время вечерней тренировки, организованной 16 июля в районе Северное Тушино для участников «Московского долголетия».

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