Сахар — это очень вредно? А что насчёт фруктозы?

«Излишки сахара = проблемы со здоровьем», — говорят диетологи и авторитетные научные сообщества. Но какие подробности скрываются за этим утверждением? И можно ли найти безопасный подсластитель? Разбираемся в этой статье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии