В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию создания Коммунистического университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена

Москва, 29 апреля /Синьхуа/ -- Выставка под названием "Вечно помнить историю, вместе создавать будущее", посвященная 100-летию создания Коммунистического университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена и 80-летию победы в Мировой антифашистской войне, открылась в понедельник в Центральном доме ученых в Москве.