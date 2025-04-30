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Китай

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В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию создания Коммунистического университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена

Москва, 29 апреля /Синьхуа/ -- Выставка под названием "Вечно помнить историю, вместе создавать будущее", посвященная 100-летию создания Коммунистического университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена и 80-летию победы в Мировой антифашистской войне, открылась в понедельник в Центральном доме ученых в Москве.

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