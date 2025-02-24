«Купол Донбасса» перехватил 171 дрон ВСУ за неделю над Донецком и Макеевкой

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в течение недели отразила 171 атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на инфраструктуру и мирное население Донецкой Народной Республики (ДНР).
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