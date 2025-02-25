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Холодный душ из банальностей: визит Макрона к Трампу оценили, как провал

Холодный душ из банальностей: визит Макрона к Трампу оценили, как провал

Американское Politico подводит итоги визита Макрона в США. По мнению редакции, французский президент не добился от этого визита поставленных перед собой целей, получив от Трампа «банальности» вместо конкретики.

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