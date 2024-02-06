Кому идет короткая челка: рекомендации специалистов и фото

Челка — это рисковое решение, потому что она может разонравиться буквально через несколько дней. На данный шаг необходимо идти осознанно, прислушавшись к мнению специалистов-парикмахеров, которые точно скажут, подойдет такая прическа человеку или нет.
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