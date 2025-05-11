Задержка как сигнал: почему молчание Кремля взвинтило ставки перед выступлением Путина

Заявление Путина задерживается на час Запланированное на 22:00 по московскому времени выступление Владимира Путина задерживается уже на час, превратив Малахитовый зал Кремля в эпицентр глобального внимания.
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