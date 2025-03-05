Реализовать проект РЖД помогут талибы*. Россия поможет расширить транспортный коридор «Север — Юг» до Афганистана и Пакистана

В ответ на западные санкции, затруднившие использование северных маршрутов для перевозки грузов, Россия активизировала диалог с правительством «Талибана» (запрещено в РФ)* по вопросу развития транспортных коммуникаций для выхода на рынок Южной Азии.
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