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Эксперт предрек Украине внезапное отключение газа в разгар зимы

Эксперт предрек Украине внезапное отключение газа в разгар зимы

Украина зимой может столкнуться с резким падением давления в газовой системе, из-за чего топливо просто перестанет доходить до жилых домов, посетовал эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, передают украинские СМИ .

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