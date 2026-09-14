Путин: чемпионат «Профессионалы» стал уникальной площадкой для студентов

Чемпионат «Профессионалы» стал уникальной площадкой, которая объединила студентов колледжей и старшеклассников из разных российских регионов, сказал глава РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей финала Чемпионата высоких технологий.
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