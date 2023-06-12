В Киеве назвали, какой объем воды потеряло Каховское водохранилище

Потери воды из Каховского водохранилища составили 72% от всего объема водоема, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец 12 июня в эфире телеканала «Рада».
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