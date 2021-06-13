Спички - не игрушка

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Почему Путин заговорил с США жестко

Почему Путин заговорил с США жестко

Российские аналитики, находясь под впечатлением новых интонаций, с которыми Владимир Путин заговорил о «красных линиях» для Запада на Украине, отмечают жёсткие нотки, впервые прозвучавшие у обычно мягкого и дипломатичного российского президента.

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oleg олейник
Я не сомневаюсь , что когда СП-2 уже заработает на полную мощность и придёт время заключать России новый договор о поставке газа через украинскую трубу , то Путин , у которого руки к тому времени не будут ничем связаны , обязательно будет разговаривать с Киевом тоном хозяина положения и он обязательно вспомнит и о политической составляющей между странами , про не существующую агрессию России и о трёх миллиардах данных Януковичу , которые к тому времени набегут на 5,5 и много чего можно вспомнить и надиктовать ! Европа будет сочувствовать Украине , вяло обличать Россию , а затем вообще забудет о случившемся !
Валерий Костюк
Я не считаю ни какой жесткости в взвешенном диалоге Путина напротив это высший показатель глубоко продуманного отношения высокой дипломатии и уважения к коллегам политического содержания, фундамент такой дипломатии это огромная терпимость неповторимого мирового политика ПУТИНА.

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