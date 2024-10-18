ТАСС: генерал Попов отрицает, что у него есть зависимость от ставок на спорт

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов сообщил ТАСС, что экспертиза в отношении него в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге не установила зависимостей, в том числе от денежных ставок на спорт, о которых заявляло гособвинение в начале судебного процесса в Тамбове.