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Когда-то на нем просто подавали чай: как жостовский поднос превратился в произведение искусства

Когда-то на нем просто подавали чай: как жостовский поднос превратился в произведение искусства

Жостовский поднос легко узнать с первого взгляда по черному фону и цветочной росписи на нем. Края изделия часто обрамлены изящным орнаментом, а сама поверхность блестит, словно покрыта лаком.

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