Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Морские пехотинцы БФ и ТОФ смели позиции боевиков на Южно-Донецком направлении

Морские пехотинцы БФ и ТОФ смели позиции боевиков на Южно-Донецком направлении

Бойцы штурмовых групп подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов уничтожили огневые точки и взяли под контроль несколько опорных пунктов ВСУ под Угледаром на Южно-Донецком направлении спецоперации.

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