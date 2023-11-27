Морские пехотинцы БФ и ТОФ смели позиции боевиков на Южно-Донецком направлении

Страна и люди

Бойцы штурмовых групп подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов уничтожили огневые точки и взяли под контроль несколько опорных пунктов ВСУ под Угледаром на Южно-Донецком направлении спецоперации.