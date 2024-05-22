Тегеран раскрыл новые детали крушения борта президента Ирана

Новые подробности об авиакатастрофе, произошедшей в Иране, раскрыл офис президента страны. В результате крушения вертолета погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство IRNA.
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