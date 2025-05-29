Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Стамбульская площадка становится основной для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.

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