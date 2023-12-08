США захотели лишить Украину шанса определять условия победы на фоне неудач ВСУ

Некоторые должные лица в США на фоне провала украинского контрнаступления предложили пересмотреть позицию администрации президента Джо Байдена, считающей, что Украина должна определять условия победы в конфликте с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии