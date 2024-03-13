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Путин не увидел необходимости в создании спецоргана для защиты от санкций Запада

Путин не увидел необходимости в создании спецоргана для защиты от санкций Запада

РФ не нуждается в создании специальной структуры для защиты от антироссийских санкций стран Запада. Такое заявление 13 марта сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости».

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