«Скандал в Латвии»: труппа из Киева везет в Ригу балет «Лебединое озеро»

Гастроли частной труппы из Киева вызвали скандал в Латвии. Артисты собирались привезти «Лебединое озеро» Петра Чайковского в Ригу, в результате разразился скандал, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на латвийское общественное телевидение.
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