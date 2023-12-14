«Скандал в Латвии»: труппа из Киева везет в Ригу балет «Лебединое озеро»

Гастроли частной труппы из Киева вызвали скандал в Латвии. Артисты собирались привезти «Лебединое озеро» Петра Чайковского в Ригу, в результате разразился скандал, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на латвийское общественное телевидение.