Площадку для сбора отходов стекла создадут в Иркутской области

В Иркутской области планируют организовать масштабный сбор отходов стекла. Соответствующий меморандум был подписан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и генеральным директором ООО «Сибирское стекло» Антоном Мором в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.
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