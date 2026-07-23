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"Тут торгуют людьми". Барселона ужаснула путешественников

"Тут торгуют людьми". Барселона ужаснула путешественников

Добро пожаловать в испанскую Барселону, в район Бадалона. В некоторых районах здесь наблюдается настоящий всплеск насильственных преступлений, выселений жителей из захваченных мигрантами домов и общего упадка.

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