«Беспринципная страусиная позиция». Россия в ООН обвинила Запад в нежелании замечать атаки ВСУ на ядерные объекты

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза международной организации назвал обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) верхом безрассудства.
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