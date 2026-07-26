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RT Russia

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Нетаньяху обсудил с Рубио меры против МУС

Нетаньяху обсудил с Рубио меры против МУС

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудил с главой Госдепа США Марко Рубио меры против МУС. «Я разговаривал с Рубио, и он подтвердил намерение США решительно действовать против этой организации, которая.

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