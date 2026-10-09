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Происшествия

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Перед судом в Ставропольском крае предстанет 60-летняя курьер мошенников, причастная к хищению у другой пенсионерки порядка 4 млн рублей

Следственным отделом ОМВД России «Туркменский» завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы села Дивного Апанасенковского округа, обвиняемой в совершении мошенничества в особо крупном размере.

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