Китайские автопроизводители против введения США дополнительных пошлин на автомобили

Китайская ассоциация автопроизводителей /КАА/ в пятницу выразила решительное возражение в связи с решением США ввести дополнительные 25-процентные пошлины на импортные автомобили и некоторые автозапчасти, сообщает romanian.
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