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Царьград

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В Дмитрове спасатели вытащили котёнка из трёхметровой трубы

В Дмитрове спасатели вытащили котёнка из трёхметровой трубы

В селе Озерецкое Дмитровского округа спасатели с помощью багра достали котёнка, упавшего в техническую трубу глубиной три метра и диаметром около двадцати сантиметров.

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