Банки Уолл-стрит планируют продажу долга X со скидкой

Банкиры, как сообщается, готовятся продать долговые обязательства, использованные для финансирования социальной сети Илона Маска, за которую он заплатил 44 миллиона долларов в 2022 году, включая 13 миллиардов долларов в виде финансирования.
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