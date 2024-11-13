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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о комментировании: «У меня часто спрашивают, готов ли поработать с Загитовой. Но мы все не доросли до того, чтобы с ней работать»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева комментировали этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

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