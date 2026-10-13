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Крымская газета

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Студенческие отряды Крыма рассказали школьникам о работе в МЧС и полиции

Студенческие отряды Крыма рассказали школьникам о работе в МЧС и полиции

С 1 по 11 октября в России проходит Всероссийская профориентационная неделя. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

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