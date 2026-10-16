Omar Havana/AP/TASS Украине нужны дополнительные 70 млрд евро для продолжения боевых действий. Об этом 16 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС.
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