Вызывайте санитаров: Флоридский Джокер выдвинул очередной ультиматум автор...

Вызывайте санитаров: Флоридский Джокер выдвинул очередной ультиматум авторам GTA 6 и запросил 10 млн долларовЛоуренс Салливан, которого СМИ окрестили “Флоридским Джокером”, направил компании Rockstar Games “последнее предупреждение”.
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