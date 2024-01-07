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Вызывайте санитаров: Флоридский Джокер выдвинул очередной ультиматум автор...

Вызывайте санитаров: Флоридский Джокер выдвинул очередной ультиматум автор...

Вызывайте санитаров: Флоридский Джокер выдвинул очередной ультиматум авторам GTA 6 и запросил 10 млн долларовЛоуренс Салливан, которого СМИ окрестили “Флоридским Джокером”, направил компании Rockstar Games “последнее предупреждение”.

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