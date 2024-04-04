В барнаульском водоканале рассказали, как очищают воду и будут ли ее фторировать

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил amic.ru на вопросы, которые сейчас интересуют многих жителей города Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил в Telegram-канале amic.
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