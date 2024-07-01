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Царьград

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Прайм: В России в восемь раз вырастет пошлина на разводы

Прайм: В России в восемь раз вырастет пошлина на разводы

Доцент Иванова-Швец рассказала о резком увеличении госпошлин со следующего года.По словам эксперта Минфин предложил существенно повысить стоимость пошлин как для физических, так и для юридических лиц.

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