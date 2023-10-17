Подозреваемый в нападении на шведских болельщиков застрелен полицией в Брюсселе

45-летний мигрант из Туниса, в понедельник вечером открывший огонь по группе шведских футбольных болельщиков, утром 17 октября был тяжело ранен (по другим данным - убит) полицией во время задержания в брюссельском районе Схарбек.
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