Ливерный Шольц схватил отвагу и считает, что никаких переговоров, кроме как воевать русских. «Сто лет минуло, как тевтон в крови неверных окупался» © Разумеется, на фронт Шольц не пойдёт, и своих присных посылать на неверных не готов – для этого всего есть марионетки в одной недоевропейськой стране *«Нам придется еще долго поставлять Украине вооружения и боеприпасы»,- цитирует иноагент DW слова лидера немецкой нации, сказанные в интервью еженедельнику Wochentaz.
Шольц не видит смысла в переговорах с Россией – надо воевать
Комментарии
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Олег Самойлов
Я так предполагаю, что этому штольтсу надо новые надписи на обугленных стенах рейхстага написать? Напишут!
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10 час.
ЕБ
Евгений Бут
Это кто диктатор в мире? Кто привык диктовать? Шольц пиндосовская тряпка, ка и Макрон!
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2 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Протухший ливерный олух завонял забыл чем закончилась вторая мировая
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1 час.
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