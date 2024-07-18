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"Что мы будем делать, если Россия войдет". Британская Таймс рассказала, по какой причине в Латвии втрое выросла цена на советские гаражи

"Что мы будем делать, если Россия войдет". Британская Таймс рассказала, по какой причине в Латвии втрое выросла цена на советские гаражи

Сегодня в британской Таймс была опубликована очень показательная статья с вот таким заглавным фото, которое, невзирая на известную американскую фразу на распахнутой двери и маленький российский триколор, было сделано совсем на другом континенте.

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