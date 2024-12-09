В ДНР допустили усиление давления на ВСУ после освобождения села Благодатное

Освобождение села Благодатное на юге Донецкой народной республики (ДНР) позволяет российским войскам усилить давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке и ускорить охват населенного пункта.
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