Непал: около 359 человек погибли, десятки получили ранения и 1300 пропали без вести в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восток Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини из-за ливневых наводнений и оползней.