Госдеп США заявил, что решение по базам России в САР должен принять народ Сирии

Sergiy Che

Тогда решение по пиндосской базе в Гуантанамо должен принять народ Кубы! 😁 И кстати - народ Сирии ещё при Асаде годами говорил пиндосам, что не желает видеть на своей земле их военную базу которая прикрывает тырящих сирийскую нефть бандосов но пиндосы и ухом не вели на все требования сирийского народа, равно как и турки контролирующие ещё кусок суверенной Сирии (про Израиль оккупирующий Голанские высоты с прошлого века ваще молчу)) с какого перепуга России вести себя иначче? 😜