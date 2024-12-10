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Госдеп США заявил, что решение по базам России в САР должен принять народ Сирии

Госдеп США заявил, что решение по базам России в САР должен принять народ Сирии

Решение по нахождению российских военных баз в САР должен принять сирийский народ, заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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Комментарии
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Sergiy Che
Тогда решение по пиндосской базе в Гуантанамо должен принять народ Кубы!  😁  И кстати - народ Сирии ещё при Асаде годами говорил пиндосам, что не желает видеть на своей земле их военную базу которая прикрывает тырящих сирийскую нефть бандосов но пиндосы и ухом не вели на все требования сирийского народа, равно как и турки контролирующие ещё кусок суверенной Сирии (про Израиль оккупирующий Голанские высоты с прошлого века ваще молчу)) с какого перепуга России вести себя иначче? 😜
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