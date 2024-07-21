Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Получается что правоохранителям глубоко пофиг то что придурки нападали на простых россиян, но как только пострадавшим..."Он очень больной...
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    мальчик "Совсем больной", но это не мешало ему создать бандитскую группу, ходить по городу с палкой и кошмарить обычн..."Он очень больной...
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“Вы импортировали из РФ в 6 раз больше энергии за тот же период”: жёсткий ответ главы МИД Индии, подкосивший австрийского журналиста

“Вы импортировали из РФ в 6 раз больше энергии за тот же период”: жёсткий ответ главы МИД Индии, подкосивший австрийского журналиста

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар размазал австрийского журналиста на интервью, указав на лицемерие всей западной системы.

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