Чем европейцам не угодили Усть-Луга и Приморск

Разбираемся, для чего ЕС ввел санкции против крупнейших портов в Ленинградской области. Евросоюз, в отличие от Соединенных Штатов, демонстрирует, что не намерен пересматривать свои подходы в отношениях с Россией — в минувший понедельник в день третьей годовщины начала СВО совет ЕС ввел очередной (уже 16-й) пакет санкций против нашей страны, который, в частности, направлен на ограничение деятельности крупнейших морских портов, расположенных в Ленинградской области.